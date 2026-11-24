El dispositivo se encuentra en funcionamiento y registra distintas variables climáticas, como temperatura, humedad, presión atmosférica y velocidad del viento. La información podrá consultarse públicamente por internet una vez que se habilite el acceso.

24/11/2026

La ciudad de Bragado incorporó una Estación Meteorológica Automática (EMA) que permitirá obtener información precisa sobre las condiciones climáticas locales. El equipamiento ya está operativo y comenzó a generar mediciones que, según se informó, estarán disponibles para la consulta pública a través de internet próximamente.

La instalación fue impulsada por la Dirección de Ambiente de la Municipalidad, en el marco de un convenio firmado entre el Municipio y el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa forma parte del Programa Provincial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

De acuerdo con la información detallada en el cartel ubicado junto a los equipos, la estación cuenta con instrumentos para medir la temperatura y la humedad tanto del ambiente como del suelo, la presión atmosférica, la velocidad y dirección del viento y la radiación solar.

La incorporación de este sistema permitirá disponer de registros meteorológicos propios de Bragado, una herramienta que facilitará el seguimiento de las condiciones ambientales sin depender exclusivamente de los datos obtenidos en otras localidades.

Si bien los equipos ya están realizando mediciones, todavía no se encuentra habilitada la plataforma de consulta pública por internet. Se prevé que el acceso esté disponible próximamente, de manera que cualquier vecino o persona interesada pueda conocer los registros generados por la estación.

La información que se obtenga también tendrá un valor importante para la prevención y la planificación de respuestas ante fenómenos climáticos adversos, especialmente frente a situaciones como tormentas severas e inundaciones.

Desde la Dirección de Ambiente difundieron imágenes de la instalación de los dispositivos y de las personas que participaron de la actividad. Entre los presentes estuvieron el director del área, Salvador Alonso, y el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Nicolás Fernández.