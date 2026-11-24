En la final disputada este lunes feriado, el equipo dirigido por Paul Troyano se impuso por 3 a 1 y levantó el trofeo en el estreno de la renovada cancha del Estadio Municipal. Velasco, Arione y Munar marcaron para el campeón, mientras que Peracca anotó para el Tricolor.

24/11/2026

Sportivo se consagró campeón de la Copa Bragado luego de superar por 3 a 1 a Bragado Club en la gran final, disputada durante la tarde de este lunes feriado en el Estadio Municipal, que tuvo como atractivo especial el estreno de su renovada cancha.

El conjunto conducido por Paul Troyano consiguió una importante victoria a partir de su eficacia en ataque y logró quedarse con el título gracias a los goles de Benjamín Velasco, desde el punto del penal, Arione y Munar.

Por su parte, Bragado Club intentó mantenerse en partido y consiguió descontar durante el segundo tiempo por intermedio de Peracca. Sin embargo, el tanto no fue suficiente para revertir el resultado y Sportivo terminó celebrando la obtención de la copa.

Con esta definición, Sportivo ya tiene asegurado uno de los títulos de la temporada. Ahora, la atención del fútbol bragadense estará puesta en la resolución del torneo Clausura, que transita sus últimas instancias y definirá al próximo campeón de la competencia local.