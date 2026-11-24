La localidad de O’Brien vivió una nueva edición de su Fiesta Tradicionalista, una celebración que reunió espectáculos musicales, danzas folclóricas y diferentes expresiones de la cultura popular. El delegado municipal Leandro Taghón participó de una entrevista en Bragado TV, donde se abordó el desarrollo de este tradicional encuentro comunitario.

24/11/2026

O’Brien volvió a celebrar sus tradiciones

La localidad de O’Brien fue escenario de una nueva celebración popular con la realización de la novena edición de la Fiesta Tradicionalista, un encuentro que volvió a poner en primer plano las costumbres, la música y las expresiones culturales que forman parte de la identidad de esta comunidad del partido de Bragado.

La actividad se desarrolló el sábado 21 de noviembre, con una programación artística que incluyó espectáculos musicales y presentaciones de agrupaciones de danzas tradicionales.

A lo largo de la celebración, el escenario recibió diferentes propuestas vinculadas con el folclore y la música popular, mientras que en el predio se observó la presencia de vecinos y visitantes que se acercaron para compartir la jornada.

Las imágenes del encuentro reflejan el protagonismo de las expresiones artísticas y el movimiento generado alrededor de una celebración que ya alcanzó su novena edición.

Música, danzas y espectáculos para toda la familia

Uno de los principales atractivos de la Fiesta Tradicionalista fue su programación cultural, que permitió combinar distintas expresiones de la música y la danza.

Sobre el escenario se desarrollaron presentaciones musicales, mientras que los grupos de baile ofrecieron coreografías vinculadas con las tradiciones argentinas.

La celebración también contó con espacios de circulación y encuentro para el público, en un ambiente característico de las fiestas populares que se realizan en las localidades del interior bonaerense.

Este tipo de acontecimientos representa una oportunidad para que artistas y agrupaciones culturales puedan mostrar su trabajo, al mismo tiempo que contribuyen a mantener vigentes las manifestaciones artísticas tradicionales.

Leandro Taghón repasó la celebración en Bragado TV

En el marco de la realización de la fiesta, Leandro Taghón, delegado municipal de O’Brien, participó de una entrevista en Bragado TV dedicada a este importante acontecimiento para la localidad.

La conversación estuvo acompañada por imágenes de los espectáculos, las presentaciones de danza y distintos momentos de la celebración.

La realización de una nueva edición de la Fiesta Tradicionalista pone de relieve la continuidad de una propuesta cultural que busca preservar las costumbres y generar espacios de encuentro para la comunidad.

Una celebración que forma parte de la identidad local

Las fiestas populares tienen un significado especial para las pequeñas localidades, donde las tradiciones y las actividades comunitarias constituyen una parte importante de la vida social.

Además de ofrecer entretenimiento, estos encuentros permiten reunir a diferentes generaciones, promover la participación cultural y fortalecer los vínculos entre los vecinos.

En O’Brien, la Fiesta Tradicionalista se presenta como una propuesta que combina el reconocimiento de las raíces culturales con espectáculos y actividades abiertas a la comunidad.

La llegada a su novena edición representa un nuevo capítulo en la continuidad de este encuentro.

Una nueva edición que dejó imágenes de música y tradición

La celebración ofreció diferentes momentos que quedaron registrados en las imágenes de los espectáculos y las actividades desarrolladas durante la jornada.

Las presentaciones de danza, los artistas sobre el escenario y la participación del público formaron parte de una noche dedicada a las costumbres y a la cultura popular.

Con una nueva edición de su Fiesta Tradicionalista, O’Brien volvió a convertirse en escenario de una celebración vinculada con sus raíces y su identidad comunitaria.

Mirá la entrevista completa con Leandro Taghón y las imágenes de la novena Fiesta Tradicionalista de O’Brien en Bragado TV.