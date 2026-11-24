El exconcejal asesorará en planificación y comunicación política. Señaló el financiamiento del hospital y las carreras de motos entre las prioridades de la gestión.

24/11/2026

Horacio Civello se incorporó como colaborador ad honorem al gabinete del intendente de Bragado, Sergio Barenghi. En una entrevista con Bragado TV, explicó que la convocatoria surgió del diálogo que ambos mantienen dentro del mismo espacio político.

El exconcejal aportará una mirada externa sobre la gestión, con eje en la planificación, el contacto vecinal y la comunicación política. Señaló que las urgencias cotidianas consumen el tiempo de los funcionarios y dificultan proyectar a largo plazo.

Entre las prioridades, mencionó mejorar los ingresos del Hospital San Luis mediante la facturación a obras sociales y el recupero de gastos ante aseguradoras y ART. Sostuvo que esos recursos permitirían sostener la inversión en salud.

También identificó como una deuda pendiente el control de los motociclistas que corren por el centro durante los fines de semana. Advirtió sobre los riesgos para quienes participan y para terceros, además del malestar que provocan entre los vecinos.

Al evaluar el contexto económico, responsabilizó al Gobierno nacional por el ahogo financiero bonaerense y su impacto municipal. Afirmó que los fondos disponibles alcanzan para salarios y servicios básicos, pero limitan el desarrollo de la obra pública.

Civello rechazó que su incorporación responda al calendario electoral y la vinculó con necesidades de gestión. En el plano político, respaldó una candidatura presidencial de Axel Kicillof y sostuvo que el peronismo debe trabajar por la unidad en 2027.