El presidente de la Cámara Argentina de Vinotecas destacó el rol de los comercios especializados para las pequeñas bodegas y la diversidad de una producción que alcanza a 18 provincias.

24/11/2026

En el Día del Vino Argentino, Sergio Cerro, presidente de la Cámara Argentina de Vinotecas, repasó las transformaciones de una industria que combina tradición y nuevos hábitos. Señaló que se vende menos volumen, pero con mayor calidad.

En diálogo con La Mañana de la Mega, estimó que el consumo pasó de unos 90 litros anuales por habitante en los años setenta a 16 en la actualidad. Vinculó esa caída con cambios en la vida cotidiana y con una bebida que ya no se toma todos los días.

Según describió, alrededor de diez grandes jugadores concentran el volumen del mercado y conviven con unos 800 o 900 emprendimientos pequeños. Entre estos últimos hay proyectos que crecen y otros con dificultades para sostener sus ventas.

En ese escenario, reivindicó a las vinotecas como canales de venta para bodegas de menor escala. Explicó que seleccionan las etiquetas y conocen a sus productores, un vínculo que permite transmitir la historia y el trabajo detrás de cada botella.

Cerro destacó que 18 provincias elaboran vinos y mencionó experiencias en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Chubut. Aunque prefiere los de mayor cuerpo de Mendoza y del norte, invitó a probar productos de distintas regiones y características.

También valoró a la vitivinicultura como ejemplo de una actividad que agrega valor a la producción y planteó la necesidad de trabajar a largo plazo. Al cerrar, subrayó la dimensión cultural del vino y llamó a disfrutarlo con responsabilidad, alternando las copas con agua.