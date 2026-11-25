La Dante Alighieri presentará una muestra teatral sobre pintores italianos
Las funciones serán el 28 y 29 de noviembre, a las 20. Ocho actrices participarán de la propuesta dirigida por Graciela Balletti.
La Dante Alighieri de Bragado presentará “Sette dipinti che parlano” (“Siete cuadros que hablan”), una muestra de su laboratorio teatral en italiano. Las funciones serán el 28 y 29 de noviembre, a las 20, en su sede de Belgrano 1364.
Bajo la dirección de Graciela Balletti, ocho actrices recrearán la vida y la obra de pintores como Leonardo, Botticelli, Caravaggio y Modigliani. Cada participante también dirige su escena, en una propuesta que combina actuación y artes visuales.
La entrada será gratuita, con 50 lugares por función. Los pases podrán retirarse hasta el viernes 27, de 10 a 12, en la sede. Norma Guerrieri, integrante del elenco, invitó también a quienes no hablan italiano y destacó al taller como un puente hacia la comunidad.
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