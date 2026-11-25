Las funciones serán el 28 y 29 de noviembre, a las 20. Ocho actrices participarán de la propuesta dirigida por Graciela Balletti.

25/11/2026

La Dante Alighieri de Bragado presentará “Sette dipinti che parlano” (“Siete cuadros que hablan”), una muestra de su laboratorio teatral en italiano. Las funciones serán el 28 y 29 de noviembre, a las 20, en su sede de Belgrano 1364.

Bajo la dirección de Graciela Balletti, ocho actrices recrearán la vida y la obra de pintores como Leonardo, Botticelli, Caravaggio y Modigliani. Cada participante también dirige su escena, en una propuesta que combina actuación y artes visuales.

La entrada será gratuita, con 50 lugares por función. Los pases podrán retirarse hasta el viernes 27, de 10 a 12, en la sede. Norma Guerrieri, integrante del elenco, invitó también a quienes no hablan italiano y destacó al taller como un puente hacia la comunidad.