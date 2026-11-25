La puesta de Ismael Moragas cruza la leyenda del caballo bragado con la Conquista del Desierto a través de la danza y el teatro de sombras.

25/11/2026

Bra(ho)gado, la obra del artista bragadense Ismael Moragas, recibió tres nominaciones al Premio Nacional Javier Villafañe de teatro de títeres y objetos. La convocatoria reunió 93 propuestas de todo el país.

Las postulaciones abarcan espectáculo experimental, diseño y realización coreográfica y diseño de iluminación. En el rubro coreográfico, Moragas comparte el reconocimiento con Eliana Giomi, quien interpreta al caballo sobre el escenario. El artista también diseñó la iluminación.

La puesta, estrenada en 2022 y gestada durante la pandemia, combina danza y teatro de sombras. Su relato enlaza la leyenda del caballo bragado con la denominada Conquista del Desierto, en una propuesta abierta a las interpretaciones del público.

El proyecto se construyó con aportes a distancia y luego recorrió escenarios de Junín, Mendoza y Brasil. Moragas valoró que una historia local fuera considerada en una instancia federal y definió las nominaciones como "un mimo y un empuje a seguir creando".