La politóloga Tania Etulain destacó las conquistas de Ni Una Menos y planteó la necesidad de involucrar a docentes y comunicadores en la construcción de una sociedad más igualitaria.

25/11/2026

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la politóloga bragadense Tania Etulain alertó sobre el retroceso de las políticas de género. En Bragado TV, sostuvo que la intervención estatal requiere recursos para transformar las condiciones de desigualdad.

La integrante del Centro de Estudios Atenea destacó que Ni Una Menos instaló el tema en la agenda pública. Valoró la Ley Micaela, la educación sexual integral y la línea 144, que brinda escucha y orientación ante situaciones de violencia.

Sin embargo, cuestionó el ajuste previsto en el presupuesto nacional para el área y las restricciones al programa Acompañar. Explicó que esa asistencia económica durante seis meses busca que las mujeres puedan abandonar un entorno violento.

Etulain subrayó que la autonomía económica es central para salir de la violencia. Advirtió que exigir una denuncia previa para acceder a la ayuda dificulta ese recorrido por el temor a las represalias dentro del hogar.

Entre los desafíos pendientes, reclamó trabajar con las juventudes sobre el machismo y los mandatos de masculinidad. Convocó a docentes y medios de comunicación a revisar los discursos y evitar la estigmatización de identidades y proyectos de vida.