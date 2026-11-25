Las entidades bancarias atenderán al público de 8 a 13 hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive. La modificación fue dispuesta por el Gobierno provincial a partir de un pedido de la Asociación Bancaria y busca evitar la concurrencia durante las horas de mayor temperatura.

25/11/2026

El horario de atención al público en las entidades bancarias de 108 municipios de la provincia de Buenos Aires tendrá modificaciones a partir del próximo lunes 30 de noviembre, con la implementación del denominado horario de verano.

La medida, dispuesta por el Gobierno bonaerense, establece que los bancos comprendidos en la resolución abrirán sus puertas de 8 a 13, en reemplazo del horario habitual de 10 a 15. El nuevo esquema se mantendrá vigente hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive.

En cuanto a la jornada laboral del personal bancario, el decreto establece que se desarrollará de lunes a viernes, entre las 7.45 y las 15.15.

La modificación responde a un pedido presentado por la Asociación Bancaria y tiene como objetivo adaptar la actividad financiera a las condiciones climáticas de los meses de verano, evitando que los usuarios deban concurrir a las sucursales durante las horas de mayor calor.

En aquellos municipios bonaerenses que no forman parte de la nómina oficial, continuará vigente el horario de atención habitual, de 10 a 15.

Los 108 municipios alcanzados por la medida

Entre los distritos incluidos se encuentra Bragado, junto con otras localidades de la región y diferentes puntos de la provincia.

El listado completo está integrado por: 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Ensenada, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, Madariaga, La Madrid, General Las Heras, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, Viamonte, General Villegas y Guaminí.

También forman parte de la nómina Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, La Plata, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, Lobería, Lobos, Luján, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puán, Punta Indio, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell, Villarino y Zárate.

De esta manera, los usuarios bancarios de Bragado deberán tener en cuenta el cambio de horario para organizar sus trámites y operaciones presenciales durante los próximos meses de verano.

Fuente: DIB.