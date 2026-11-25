Marita Gelitti alertó sobre la pérdida de ejemplares y los espacios que quedan sin forestar. El proyecto obtuvo despacho de comisión y será tratado en la próxima sesión del Concejo Deliberante.

25/11/2026

La concejala de Acción para el Desarrollo, Marita Gelitti, presentó un proyecto para condicionar la firma del final de obra a la presencia de un árbol reglamentario en la vereda. La exigencia alcanzaría a todo el partido de Bragado.

La edil advirtió que se extraen ejemplares sin reponerlos y que en construcciones nuevas quedan espacios vacíos para plantar. Señaló que no alcanza con incluir la franja verde en los planos si después no se concreta la forestación.

Gelitti remarcó que deben colocarse las especies autorizadas por el Municipio: un arbusto o una palmera no reemplazan al árbol requerido. También recordó que la obligación de conservar y reponer el arbolado rige para las propiedades existentes.

La iniciativa obtuvo despacho de la comisión de Calidad de Vida y será tratada en la próxima sesión. La concejala indicó que conversó con la directora de Catastro, quien recibió favorablemente la propuesta, y destacó los beneficios ambientales del arbolado.