El accidente ocurrió este jueves, cerca de las 6:30, a la altura del kilómetro 261,500. La víctima, de 30 años y oriunda de la ciudad, conducía un Volkswagen Bora que fue embestido por un camión que habría invadido el carril contrario. La ruta permanece totalmente cortada.

26/11/2026

Un fatal accidente de tránsito se produjo este jueves por la mañana sobre la Ruta Nacional 5, en jurisdicción de Nueve de Julio, donde un hombre de 30 años perdió la vida luego de protagonizar un violento choque entre el automóvil que conducía y un camión.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 6:30, en el kilómetro 261,500. Según la información preliminar, la víctima, de apellido González y oriunda de la ciudad, circulaba en un Volkswagen Bora de color gris cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, un camión se cruzó de carril y terminó impactando contra el vehículo.

La magnitud del choque provocó el fallecimiento del conductor del automóvil en el lugar. En tanto, el camionero, quien sería oriundo de la provincia de Río Negro, no sufrió lesiones.

Tras el episodio, se desplegó un operativo de emergencia con la intervención de efectivos policiales y distintos equipos que trabajan en el lugar, mientras se desarrollan las actuaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La Ruta 5 permanece totalmente cortada

A raíz del accidente, la circulación sobre la Ruta Nacional 5 continúa interrumpida a la altura del kilómetro 261,500. Hasta el momento no se habilitó nuevamente el tránsito, por lo que se recomienda a los automovilistas evitar la zona y circular con extrema precaución.