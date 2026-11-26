El tradicional bono de contribución tendrá su sorteo el próximo 18 de diciembre y reunirá premios donados por comercios, emprendimientos y profesionales de Bragado. El valor del número se mantendrá en $2.000 y todo lo recaudado será destinado al sostenimiento y la renovación del Banco Ortopédico.

26/11/2026

El Rotary Club de Bragado organiza una nueva edición de su tradicional “Canasta Loca”, una iniciativa solidaria que busca recaudar fondos para sostener el funcionamiento del Banco Ortopédico de la institución, un servicio que mantiene una demanda permanente durante todo el año.

La propuesta consiste en un bono de contribución que reúne numerosos premios aportados por comerciantes, emprendedores y profesionales de la ciudad. En esta oportunidad, la canasta ya cuenta con alrededor de 50 regalos exhibidos en la vidriera del local de Pampero, aunque la convocatoria continúa abierta para quienes quieran colaborar.

Desde la institución explicaron que los fondos recaudados permiten adquirir nuevos elementos ortopédicos, realizar reparaciones y mantener en condiciones el equipamiento que se entrega en alquiler a quienes lo necesitan.

Actualmente, el Banco Ortopédico dispone de aproximadamente 170 elementos, de los cuales 115 se encuentran alquilados. Entre los artículos disponibles hay camas, sillas de ruedas, andadores, trípodes, bastones, colchones antiescaras, vestillos, botas, férulas, bicicletas fijas y muletas, entre otros.

Uno de los objetivos de Rotary es mantener costos accesibles para la comunidad. Como referencia, el alquiler mensual de una cama o una silla tiene un valor de $25.000. Además, destacaron el aporte de vecinos que donan aquellos elementos que ya no utilizan y que pueden ser incorporados al servicio.

En cuanto a la Canasta Loca, desde la organización señalaron que los premios son muy variados e incluyen juguetes, artículos de bazar, productos de ópticas y distintos regalos. También invitaron a profesionales y emprendedores a sumarse con vouchers o servicios. El año pasado se superaron los 100 premios y esperan volver a reunir una importante cantidad de colaboraciones.

El sorteo se realizará el viernes 18 de diciembre, ante escribano público, y tendrá un único ganador que se llevará la totalidad de los premios. Quienes quieran seguir colaborando podrán acercar sus donaciones hasta el día 17 de diciembre.

Los números tienen un valor de $2.000, el mismo precio que el año pasado, y pueden adquirirse en el local de Pampero, el vivero Madre Tierra y la Biblioteca Popular Manuel Belgrano. También es posible contactarse con integrantes de Rotary o consultar a través de sus redes sociales de Instagram y Facebook.

Desde el club agradecieron el acompañamiento de los vecinos y comerciantes, y remarcaron que la colaboración de la comunidad resulta fundamental para sostener el Banco Ortopédico y continuar brindando respuestas a quienes necesitan estos elementos.