Su hijo Mateo repasó las cuatro décadas de trabajo dirigencial de su padre y defendió el acceso de toda la comunidad a las actividades deportivas.

25/11/2026

Bragado Club homenajeó a Luis María Laborde en el marco de una carrera solidaria a beneficio de los Bomberos Voluntarios. Su hijo Mateo agradeció el reconocimiento y destacó la participación de cientos de corredores en la jornada.

En diálogo con Bragado TV, recordó que su padre integró durante cuarenta años la comisión directiva y presidió la entidad por más de veinte. Subrayó que esa tarea fue colectiva y estuvo sostenida por hombres y mujeres que trabajaron ad honorem.

El club fue el patio de su casa y el escenario de una infancia atravesada por el deporte, evocó Mateo. También valoró el compromiso comunitario de su padre, abogado durante más de medio siglo, y el afecto con el que los vecinos lo recuerdan.

Mateo reivindicó a los clubes como espacios de contención para chicos y adultos, más allá de la competencia. Reclamó que sus puertas estén abiertas sin discriminaciones y pidió políticas públicas más vinculadas con el deporte y el desarrollo de niños y adolescentes.