Tras distintos reclamos por el crecimiento de la vegetación en terrenos ferroviarios, ambas empresas manifestaron su predisposición para avanzar con las tareas de mantenimiento. El Municipio continuará realizando gestiones y controles, mientras también intensifica las acciones sobre terrenos privados.

26/11/2026

El Municipio de Bragado avanzó en gestiones con distintas empresas ferroviarias para dar respuesta a los reclamos vecinales por la falta de desmalezamiento y mantenimiento de los sectores de vías que atraviesan la ciudad. En ese marco, Ferroexpreso Pampeano y Trenes Argentinos asumieron compromisos para realizar trabajos en las zonas que se encuentran bajo sus respectivas jurisdicciones.

Según se explicó, Ferroexpreso Pampeano tiene a su cargo el sector ferroviario que comienza a la altura de calle Alén y continúa hacia la zona de 9 de Julio, incluyendo distintos pasos a nivel y espacios que habían sido señalados por los vecinos debido al crecimiento de la vegetación.

A partir de un relevamiento y de conversaciones mantenidas con la empresa, se resolvió ampliar el alcance de las tareas de mantenimiento que anteriormente estaban contempladas dentro de un contrato con la firma Altalar, debido a que el servicio resultaba insuficiente para cubrir las necesidades actuales. Desde el Municipio destacaron la predisposición de Ferroexpreso Pampeano para avanzar con los trabajos.

Por otra parte, Trenes Argentinos, a través de SOFSE (Operadora Ferroviaria), también comenzó a dar respuestas. La empresa tiene bajo su responsabilidad el ramal que conecta Once con Bragado y ya se encuentra trabajando mediante la firma Servisub, que retomó las tareas de corte de pasto con una frecuencia aproximada de 15 días. Los trabajos comprenden el tramo ubicado entre Maestros Argentinos y San Martín.

Una situación diferente se presenta con Belgrano Cargas (BCIL), que tiene jurisdicción sobre otro sector ferroviario, correspondiente al ramal que se dirige hacia Los Toldos. Se trata de una traza que actualmente no está operativa y sobre la cual el Municipio todavía no obtuvo respuestas, pese a los intentos de comunicación. La empresa atraviesa además un proceso de privatización.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el mantenimiento de esos terrenos no es responsabilidad municipal, ya que se trata de jurisdicciones federales. La intervención del Municipio se limita a determinadas cuestiones vinculadas con los pasos a nivel, aunque en distintas oportunidades debió realizar tareas de limpieza y acondicionamiento para garantizar la circulación de los vecinos.

En ese sentido, se comprometieron a continuar el contacto con las empresas y realizar un seguimiento de los trabajos, tomando también como referencia los reclamos que acercan los habitantes de los distintos barrios.

Reclamos por terrenos privados y controles municipales

Durante la entrevista también se abordó la problemática del crecimiento del pasto en terrenos baldíos y viviendas desocupadas. Desde el Municipio señalaron que existe un procedimiento para intervenir ante los reclamos de los vecinos, incluso cuando el mantenimiento corresponde a propietarios particulares.

El mecanismo comienza con la intervención de Guardia Urbana, que identifica el lugar y determina catastralmente quién es el responsable del terreno. Posteriormente, se realiza la notificación correspondiente y, en caso de incumplimiento, puede aplicarse una multa.

Además, el Ejecutivo trabaja en una evaluación de los costos que implicaría realizar directamente el corte de pasto en determinados espacios, diferenciando ese gasto de la sanción económica que pudiera corresponderle al propietario.

Se hizo especial hincapié en aquellos casos donde la vegetación representa un riesgo para la seguridad vial, como ocurre en esquinas donde el pasto dificulta la visibilidad de los conductores y puede favorecer la ocurrencia de accidentes.

También se mencionó la situación de las viviendas que permanecen desocupadas mientras están a la venta, cuyos frentes y veredas muchas veces quedan sin mantenimiento. Desde el Municipio solicitaron la colaboración tanto de los propietarios como de las inmobiliarias para conservar el orden y la limpieza de cada cuadra.

En paralelo, se indicó que la Dirección General de Seguridad viene intensificando los controles a través de Guardia Urbana, con personal destinado a recibir y gestionar los reclamos que ingresan mediante el sistema de Multiagencia o la línea 147. Las actuaciones pueden incluir inspecciones, notificaciones y la intervención del juzgado correspondiente.

Las autoridades también señalaron que las condiciones climáticas, caracterizadas por lluvias frecuentes y temperaturas elevadas, dificultan el mantenimiento de los espacios verdes y generan mayores exigencias tanto para los vecinos como para el propio Municipio.