Un timbre para la seguridad vial y un kit hidropónico surgieron de una experiencia que combinó investigación, producción y búsqueda de financiamiento.

24/11/2026

Los proyectos Sonobike y Aquaseed, desarrollados por estudiantes de Bragado, fueron distinguidos en una propuesta educativa de Junior Achievement. Obtuvieron el primer puesto en innovación y desarrollo y el tercero entre los emprendimientos destacados.

Sonobike es un timbre que, según sus creadores, emite una frecuencia capaz de atravesar la cancelación de ruido de los auriculares. Pensado para bicicletas, motos y monopatines, busca alertar a los peatones y prevenir accidentes viales.

Aquaseed propone dar los primeros pasos en el cultivo sin tierra. Su kit hidropónico utiliza una botella reciclada e incluye nutrientes, un soporte para las semillas y un manual digital. Permite cultivar lechuga, rúcula o albahaca.

El docente Pablo Irigoitia destacó el trabajo entre distintas materias y la investigación de los alumnos. Los equipos organizaron áreas de producción, ventas y recursos humanos, buscaron financiamiento y presentaron sus productos en una feria en el Abasto.