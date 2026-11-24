La decisión dejó sin empleo a 21 trabajadores. Desde UTICRA cuestionaron el modelo económico nacional y advirtieron sobre las dificultades para la reinserción laboral.

24/11/2026

La fábrica de suelas Arluchi, instalada en el Parque Industrial de Chivilcoy, cerró sus puertas tras quedarse sin pedidos. Juan López, de UTICRA, confirmó que la decisión alcanzó a los últimos 21 trabajadores que sostenían la producción.

El dirigente explicó que el sindicato se reunía con la empresa cada quince días o una vez al mes para conocer si ingresaban nuevos encargos. La caída de los pedidos anticipó el desenlace, hasta que la firma comunicó que no continuaría con la actividad.

López señaló que el golpe profundiza el retroceso de una industria con historia en la ciudad. Advirtió que quienes pierden estos empleos tienen dificultades para reinsertarse y que, en muchos casos, terminan trabajando en la informalidad.

El gremialista responsabilizó al modelo económico del Gobierno nacional por la destrucción de puestos de trabajo. También remarcó que la minería y la energía, sectores con expectativas de crecimiento, se desarrollan lejos de la región.