La institución bragadense se encuentra próxima a realizar el sorteo de su tradicional Rifa del Teléfono, una iniciativa que forma parte de sus actividades solidarias. Marcela Suero y Susana Ortega participaron de una entrevista en Bragado TV para abordar esta propuesta y mantener presente la importancia del trabajo que desarrolla BRALCEC en la comunidad.

25/11/2026

BRALCEC se prepara para una nueva edición de su tradicional sorteo

BRALCEC Bragado se prepara para llevar adelante el sorteo de su tradicional Rifa del Teléfono, una iniciativa que forma parte de las actividades que impulsa la institución y que vuelve a poner en primer plano el compromiso comunitario.

La propuesta constituye una de las acciones solidarias vinculadas con BRALCEC, una entidad reconocida por su trabajo en la prevención y la detección temprana del cáncer.

En este marco, Marcela Suero y Susana Ortega participaron de una entrevista en Bragado TV, donde la conversación estuvo dedicada a esta tradicional iniciativa.

La cercanía del sorteo representa una nueva oportunidad para destacar la importancia de las actividades que desarrollan las instituciones de bien público y el acompañamiento de la comunidad.

Una iniciativa que forma parte de la historia de la institución

La Rifa del Teléfono es presentada como una actividad tradicional de BRALCEC, lo que refleja su continuidad dentro de las propuestas que la entidad lleva adelante.

Más allá de la expectativa que genera cada sorteo, este tipo de iniciativas permite mantener un vínculo permanente entre las organizaciones comunitarias y los vecinos.

Las actividades solidarias constituyen una herramienta importante para acompañar el funcionamiento de las instituciones que trabajan en áreas sensibles, como la salud y la prevención de enfermedades.

En ese sentido, BRALCEC desarrolla una tarea relacionada con la concientización sobre el cáncer, promoviendo la importancia de los controles médicos y el diagnóstico oportuno.

La importancia de acompañar a las instituciones locales

Las organizaciones de bien público cumplen una función fundamental en ciudades como Bragado, donde el compromiso de sus integrantes y la participación ciudadana permiten sostener distintas actividades de interés comunitario.

En el ámbito sanitario, las campañas de prevención y concientización resultan especialmente relevantes para fomentar hábitos saludables y recordar la importancia de realizar controles periódicos.

La continuidad de propuestas tradicionales, como la Rifa del Teléfono, también contribuye a mantener vigente la presencia institucional de BRALCEC y su relación con los vecinos.

Marcela Suero y Susana Ortega participaron de una entrevista en Bragado TV

Durante su participación en Bragado TV, Marcela Suero y Susana Ortega formaron parte de una conversación centrada en el próximo sorteo de la tradicional rifa.

La entrevista permitió dar visibilidad a esta actividad y acercar nuevamente la labor institucional de BRALCEC a la comunidad bragadense.

El encuentro también representa una oportunidad para reconocer la dedicación de quienes participan de las diferentes iniciativas que promueve la entidad.

Un nuevo encuentro con la solidaridad

Con la proximidad del sorteo, BRALCEC vuelve a estar presente en la agenda comunitaria de Bragado mediante una propuesta que forma parte de sus actividades tradicionales.

La iniciativa permite destacar el valor de la participación ciudadana y la importancia de acompañar a las instituciones que trabajan por el bienestar de la población.

Mirá la entrevista completa con Marcela Suero y Susana Ortega en Bragado TV y conocé más sobre la tradicional Rifa del Teléfono de BRALCEC.