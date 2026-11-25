El Cruce Ciudad de Bragado volvió a reunir a numerosos participantes en una propuesta que puso al deporte en el centro de la actividad local. Sergio “Napo” Molina, de Bragado Club, participó de una entrevista en Bragado TV en la que se abordó el desarrollo de este encuentro y su convocatoria.

25/11/2026

El Cruce Ciudad de Bragado volvió a convocar a una multitud

El deporte volvió a ocupar un lugar destacado en Bragado con la realización de una nueva edición del Cruce Ciudad de Bragado, una actividad que reunió a numerosos participantes y se convirtió en uno de los acontecimientos deportivos de interés para la comunidad.

La importante convocatoria volvió a poner de manifiesto el interés que generan las propuestas deportivas y recreativas, tanto entre quienes participan activamente como entre quienes acompañan el desarrollo de estas iniciativas.

La realización de este tipo de encuentros representa una oportunidad para fomentar la actividad física, promover hábitos saludables y fortalecer los espacios de participación comunitaria.

Sergio “Napo” Molina habló sobre el encuentro en Bragado TV

En el marco de la actividad, Sergio “Napo” Molina, de Bragado Club, participó de una entrevista en Bragado TV dedicada al Cruce Ciudad de Bragado.

La conversación tuvo como eje la realización de este encuentro deportivo, que logró convocar a una gran cantidad de participantes.

La organización de actividades de esta naturaleza requiere coordinación y trabajo para ofrecer una experiencia adecuada a quienes forman parte de la propuesta.

En ese sentido, el desarrollo de encuentros deportivos constituye una parte importante de la actividad institucional y comunitaria de Bragado.

El deporte como espacio de encuentro

Más allá de la competencia, las actividades deportivas abiertas a la comunidad cumplen una función que trasciende los resultados individuales.

Estos acontecimientos permiten compartir experiencias, estimular la práctica de ejercicio físico y generar espacios de integración entre personas que encuentran en el deporte una actividad recreativa y social.

La convocatoria registrada en el Cruce Ciudad de Bragado refleja el interés que despiertan estas propuestas y la importancia de continuar promoviendo encuentros que favorezcan la participación.

Bragado y su vínculo con las actividades deportivas

La realización del Cruce Ciudad de Bragado se suma a las distintas iniciativas que contribuyen a mantener activa la agenda deportiva local.

La participación de vecinos y deportistas permite consolidar espacios de encuentro y fomentar la continuidad de actividades vinculadas con el bienestar físico y la vida saludable.

Con una importante convocatoria, esta nueva edición del Cruce Ciudad de Bragado dejó como protagonista al deporte y a quienes participaron de la jornada.

Mirá la entrevista completa con Sergio “Napo” Molina en Bragado TV.