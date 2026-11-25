El presidente del bloque de senadores PRO bonaerense cuestionó las nuevas exigencias administrativas del Gobierno provincial

25/11/2026

Petrecca: “El FUTURO que nos propone Kicillof: más obligaciones para quienes generan trabajo”

El presidente del bloque de senadores PRO bonaerense cuestionó las nuevas exigencias administrativas del Gobierno provincial y reclamó un Estado ágil, moderno y facilitador de la producción, la inversión y el empleo.

En un contexto en el que el sector productivo necesita reducir costos, recuperar competitividad y generar nuevos puestos de trabajo, el senador Pablo Petrecca cuestionó la decisión del gobierno de Axel Kicillof de implementar el Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (FUTURO), establecido mediante la Resolución 260/2026 del Ministerio de Trabajo provincial, cuya obligatoriedad está prevista a partir de enero de 2027.

“Lo que necesita hoy el sector productivo bonaerense es exactamente lo contrario de lo que propone Kicillof: un Estado ágil, que sea un facilitador y un puente para el desarrollo, que elimine trabas burocráticas, reduzca tasas e impuestos distorsivos y genere las condiciones necesarias para que quienes producen puedan invertir, crecer y generar empleo”, sostuvo Petrecca.

La nueva disposición establece que los empleadores bonaerenses deberán presentar mensualmente una declaración jurada que incluye información sobre las jornadas laborales, los recibos de sueldo, las liquidaciones salariales y los comprobantes bancarios, parte de la cual ya se encuentra registrada ante organismos nacionales.

En este sentido, la Ley Nacional de Modernización Laboral 27.802 establece que la registración de los trabajadores ante ARCA resulta suficiente, sin que otras jurisdicciones puedan exigir requisitos adicionales de registración.

“En pleno siglo XXI, con las herramientas tecnológicas disponibles y la cantidad de regímenes de información existentes, resulta incomprensible que la Provincia pretenda exigir nuevamente datos que el propio Estado ya posee. En lugar de sumar obligaciones a los empleadores, el Gobierno provincial debería dialogar con el Estado nacional, establecer acuerdos con ARCA y generar mecanismos de intercambio de información que eviten duplicar trámites y costos”, enfatizó el legislador.

La medida generó el rechazo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Sociedad Rural Argentina y distintas entidades industriales y rurales bonaerenses, que advirtieron sobre el incremento de los costos administrativos, la duplicación de obligaciones y la incertidumbre jurídica que genera su implementación.

“Kicillof debería escuchar a los comerciantes, a los industriales, a los productores agropecuarios, a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas que todos los meses hacen un enorme esfuerzo para sostener sus actividades y los puestos de trabajo. La responsabilidad del Estado es acompañarlos y generar las condiciones para que puedan desarrollarse, no convertirse en un obstáculo más”, agregó Petrecca.

El senador recordó, además, la experiencia desarrollada durante su gestión al frente del municipio de Junín, donde se impulsaron políticas de modernización administrativa, digitalización de trámites, eliminación de tasas y simplificación de procedimientos para facilitar la actividad económica y la relación de los ciudadanos con el Estado municipal.

“En Junín demostramos que es posible gestionar de otra manera. Avanzamos en la digitalización de trámites, eliminamos tasas y redujimos procedimientos burocráticos porque entendimos que el Estado tiene que estar al servicio de los vecinos y de quienes producen. Modernizar no es crear nuevos formularios digitales, sino eliminar aquellos trámites que resultan innecesarios y hacer más sencilla la vida de las personas”.

En esa línea, Petrecca remarcó que simplificar los procedimientos administrativos no implica renunciar a las facultades de fiscalización de la Provincia ni desproteger los derechos de los trabajadores, sino aprovechar las herramientas tecnológicas para construir un Estado más eficiente, inteligente y coordinado.

“No estamos en contra de los controles, estamos en contra de la burocracia innecesaria. Si los distintos niveles del Estado pueden compartir información, no tiene ningún sentido trasladarles a las empresas el costo de la falta de coordinación entre los organismos públicos”.

Finalmente, el legislador reclamó al Gobierno provincial que suspenda la obligatoriedad del formulario FUTURO, evalúe su impacto sobre el entramado productivo bonaerense y avance en una agenda de simplificación administrativa, reducción de la presión tributaria e incentivos a la producción y la inversión.

“El verdadero futuro de la provincia de Buenos Aires no está en un formulario, sino en cada comerciante que levanta su persiana, en cada productor que apuesta al campo, en cada industria que invierte y en cada pyme que genera empleo. Necesitamos un Estado que acompañe, facilite y potencie ese esfuerzo, porque es el sector productivo el que genera trabajo, riqueza y oportunidades para los bonaerenses”.

Senador Pablo Petrecca

Presidente del Bloque de Senadores PRO

Provincia de Buenos Aires