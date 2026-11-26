El acuerdo de 1979 incluyó un plazo de 90 días y respaldo municipal. Una rifa con una vivienda como premio permitió afrontar las deudas.

26/11/2026

Al cumplirse 114 años de la inauguración del Teatro Florencio Constantino de Bragado, Jorge Blanco recordó cómo una iniciativa vecinal frenó su demolición en 1979. El desmantelamiento ya había avanzado por decisión de la gestión municipal del coronel Ibarra.

Con el apoyo de Julio Godoy y de un arquitecto, Blanco se reunió con el funcionario para buscar una salida. La respuesta exigía una solución económica: había un contrato en marcha y el encargado de la demolición trabajaba sobre el escenario.

Blanco propuso comprar ese contrato y negoció un plazo de 90 días para pagar. Según contó, asumieron el compromiso sin tener el dinero. Él abonó la primera cuota. El municipio cubriría el saldo al cumplirse ese período y los vecinos aportarían una parte del monto.

Para reunir los fondos, compraron una casa en la calle Macaya, frente a la Escuela Normal, y organizaron una rifa que tuvo a esa vivienda como premio. La participación de la comunidad permitió afrontar la deuda y el aporte comprometido.

Blanco destacó el esfuerzo colectivo detrás de la preservación del edificio y pidió valorar ese patrimonio cultural. Su relato recuperó una historia poco conocida: la de un grupo que asumió deudas para evitar que Bragado perdiera su teatro.