Gisele Deppeler destacó el acompañamiento de los clientes y detalló las promociones para la temporada de verano.

26/11/2026

Pampero cumple diez años en Bragado y su responsable, Gisele Deppeler, destacó el esfuerzo familiar para sostener el comercio. Atribuyó la continuidad del local al acompañamiento de los clientes, incluso durante los momentos más difíciles de la pandemia.

El negocio funcionó seis años en su primera sede y lleva cuatro en la esquina actual, adonde se trasladó para ampliar el espacio. Además de la tradicional ropa de trabajo, la firma ofrece indumentaria urbana para mujeres, hombres y niños.

Para la temporada de verano, el comercio incorporó mercadería y ofrece promociones en remeras, chombas y trajes de baño. También cuenta con financiación del Banco Provincia y difunde las novedades en su cuenta de Instagram, Pampero Bragado.