La inscripción para el ciclo 2027 comenzará el 1º de diciembre. Las propuestas son públicas y gratuitas y durarán tres años y un año, respectivamente.

26/11/2026

El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 78 de Bragado ampliará su oferta en 2027 con dos nuevas propuestas. Daniela Meroni confirmó la aprobación de la tecnicatura en Recursos Humanos y de una especialización de Enfermería en Salud Mental.

Esta última durará un año y estará destinada a técnicos y licenciados en Enfermería. Contará con cinco materias y prácticas, para fortalecer la formación y el trabajo interdisciplinario ante las necesidades del distrito y la región.

La Tecnicatura Superior en Administración de Recursos Humanos se extenderá por tres años y formará profesionales para la gestión de personal en distintos ámbitos. Además, permitirá complementar otras carreras que se dictan en la institución.

La inscripción comenzará el 1º de diciembre, continuará durante todo el mes y se retomará en febrero. Las consultas se reciben en el instituto desde las 18.30. Quienes adeuden materias del secundario podrán anotarse de manera condicional.