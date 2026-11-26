La Cámara de Diputados bonaerense aprobó este jueves el proyecto que reconoce oficialmente a Bragado como Capital Provincial del Ciclismo. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, obtuvo su aprobación definitiva y representa un reconocimiento a la historia deportiva de la ciudad, sus ciclistas, clubes e instituciones.

26/11/2026

Bragado recibió un reconocimiento histórico por su tradición ciclista

Una noticia de enorme importancia para el deporte bragadense se conoció este jueves 26 de noviembre, luego de que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobara el proyecto de ley que declara a Bragado Capital Provincial del Ciclismo.

La iniciativa, que ya había obtenido la aprobación del Senado bonaerense, completó su recorrido legislativo y recibió la sanción definitiva, consolidando un reconocimiento que pone en valor la profunda relación de la ciudad con esta disciplina deportiva.

La decisión representa un acontecimiento significativo para Bragado, cuya identidad deportiva se encuentra estrechamente vinculada con el ciclismo y con una historia construida a lo largo de generaciones.

Un reconocimiento a generaciones de ciclistas

La declaración de Bragado como Capital Provincial del Ciclismo constituye mucho más que una distinción institucional.

Se trata de un reconocimiento a la trayectoria de una ciudad que ha mantenido una relación especial con este deporte, gracias al esfuerzo de numerosos ciclistas, dirigentes, clubes, organizadores y vecinos que contribuyeron a su crecimiento.

A lo largo de los años, el ciclismo se convirtió en una de las grandes pasiones deportivas de Bragado, ocupando un lugar destacado dentro de su vida social y cultural.

Las competencias, el trabajo de las instituciones y el compromiso de quienes impulsaron esta disciplina permitieron construir una tradición que hoy recibe reconocimiento a nivel provincial.

La Doble Bragado, un símbolo de la identidad deportiva

Hablar de ciclismo en Bragado también significa recordar la importancia de la histórica Doble Bragado, una de las competencias más emblemáticas del ciclismo argentino.

Esta tradicional prueba se convirtió, con el paso del tiempo, en un símbolo del deporte regional y en una referencia para distintas generaciones de corredores.

Su historia contribuyó a fortalecer el vínculo entre Bragado y el ciclismo, proyectando el nombre de la ciudad más allá de los límites del distrito.

La competencia forma parte de una tradición deportiva que ha despertado entusiasmo entre los aficionados y que ocupa un lugar especial en la memoria colectiva de la comunidad.

En ese contexto, la declaración provincial representa también un reconocimiento a quienes, desde diferentes ámbitos, trabajaron para sostener el desarrollo de esta actividad.

Un proyecto que completó su recorrido legislativo

La iniciativa había sido presentada en la Legislatura bonaerense durante un mandato anterior en el Senado provincial y posteriormente recibió el acompañamiento necesario para avanzar en su tratamiento.

Tras obtener la aprobación de la Cámara de Senadores, el proyecto continuó su recorrido legislativo hasta llegar a la Cámara de Diputados.

Finalmente, durante la sesión de este jueves, la iniciativa obtuvo la sanción definitiva, completando el proceso parlamentario para otorgarle a Bragado esta distinción.

El resultado refleja el reconocimiento institucional a una actividad que forma parte de la historia y la identidad deportiva de la ciudad.

Un orgullo para toda la comunidad bragadense

La declaración de Bragado como Capital Provincial del Ciclismo representa un motivo de satisfacción para quienes han estado vinculados con esta disciplina a lo largo de los años.

Desde los corredores que participaron en distintas competencias hasta los clubes, las instituciones deportivas y las familias que acompañaron cada acontecimiento, son muchas las personas que contribuyeron a consolidar esta tradición.

El reconocimiento también permite poner en valor el papel que desempeña el deporte en la construcción de la identidad de una comunidad.

Para Bragado, el ciclismo no constituye solamente una actividad competitiva, sino también una expresión cultural y social que ha acompañado a distintas generaciones.

Bragado, Capital Provincial del Ciclismo

Con la sanción definitiva del proyecto, la ciudad alcanza un reconocimiento que refleja su trayectoria y su importancia dentro del ciclismo bonaerense.

La distinción permitirá identificar oficialmente a Bragado con una disciplina que ha marcado buena parte de su historia deportiva.

Se trata de un acontecimiento que trasciende lo estrictamente legislativo y que representa un reconocimiento colectivo para todos aquellos que contribuyeron a construir esta identidad.

Bragado es Capital Provincial del Ciclismo, una distinción que reconoce décadas de historia, esfuerzo, pasión y compromiso con el deporte.