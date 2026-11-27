El cuerpo legislativo rechazó la posibilidad de remover al jefe comunal, en el marco de un proceso iniciado tras sus declaraciones públicas sobre un consumo problemático. Desde la oposición cuestionaron el resultado y apuntaron contra la gestión municipal, el financiamiento de Salud Mental y la falta de políticas de prevención de las adicciones.

27/11/2026

El intendente de Saavedra logró evitar su destitución luego de la votación realizada en el Concejo Deliberante, donde se analizó la posible aplicación de la máxima sanción prevista por la ley ante incumplimientos graves en el ejercicio de sus funciones.

Tras la sesión, Florencia Bros, integrante del bloque opositor, expresó que el resultado no representó una sorpresa, ya que se trataba de un proceso que venían siguiendo desde hacía varios meses. El expediente se inició en julio, luego de que el jefe comunal hiciera pública su situación de consumo problemático, y posteriormente avanzó con la conformación de una comisión investigadora y la calificación de la gravedad de los hechos.

La dirigente explicó que la destitución era la única sanción contemplada legalmente para este tipo de situaciones, por lo que no existían alternativas intermedias, como una suspensión.

En relación con las repercusiones en la comunidad, señaló que existen distintas posturas y consideró que desde el Ejecutivo se intentó vincular la situación personal y de salud del intendente con las responsabilidades institucionales de su cargo.

También sostuvo que el jefe comunal debería responder ante los vecinos por los cuestionamientos relacionados con la problemática de las adicciones y consideró que sería necesario avanzar en políticas para combatir el narcotráfico y esclarecer las responsabilidades de quienes podrían haberle facilitado sustancias.

Por otra parte, cuestionó las políticas municipales de Salud Mental y recordó que, según indicó, el presupuesto destinado a la prevención de las adicciones durante este año fue de apenas 300.000 pesos. En ese sentido, reclamó que el próximo presupuesto contemple mayores recursos para el área.

La representante opositora también criticó el funcionamiento general del gobierno municipal, al que calificó como una gestión sin planificación, con reiterados cambios de funcionarios y una pérdida de servicios y derechos para los habitantes del distrito.

Finalmente, al ser consultada sobre la validez de las decisiones tomadas por el intendente durante su gestión, aclaró que una persona con consumo problemático no queda automáticamente inhabilitada para ejercer funciones ni tomar decisiones desde el punto de vista jurídico.

Explicó que los actos administrativos mantienen su validez, salvo que se demuestre que alguno fue adoptado en un momento en que el funcionario no contaba con las condiciones necesarias. En esos casos, indicó, cualquier cuestionamiento deberá realizarse por las vías correspondientes y con las pruebas ante la Justicia.