Armando Alfonso destacó el vínculo con el sector productivo: 57 alumnos realizaron prácticas en 23 empresas y algunos ya se incorporaron como trabajadores.

27/11/2026

La Escuela Industrial de Bragado abrió sus puertas para su muestra anual. Alumnos de los ciclos básico y superior presentaron los proyectos desarrollados durante el año ante sus familias y estudiantes de escuelas primarias.

Entre las realizaciones hubo maquetas, motores armados, instalaciones eléctricas y automatismos. El director Armando Alfonso destacó el valor de que los jóvenes expliquen sus producciones y compartan los conocimientos adquiridos en las aulas y los talleres.

La institución tendrá 57 egresados de séptimo año, que realizaron prácticas en 23 empresas. Algunos ya quedaron trabajando allí. Alfonso valoró el vínculo con el sector productivo y la formación de jóvenes con saberes tecnológicos para aportar al desarrollo local.