Las propuestas combinan viviendas y locales comerciales y demandaron un año de trabajo. Dos de los futuros egresados continuarán su formación en La Plata.

27/11/2026

Alumnos de la Escuela Técnica de Bragado desarrollaron seis proyectos arquitectónicos de edificios que combinan viviendas y locales comerciales. Trabajaron sobre un terreno específico y con pautas comunes, como parte de su formación.

Emanuel Mazzina y Sonia Mazzini explicaron que la tarea demandó todo el año y se centró en el diseño y la estructura. Aunque las propuestas tienen un desarrollo avanzado, aclararon que aún resta completar la documentación para llevarlas a obra.

Los estudiantes destacaron las prácticas profesionalizantes como un acercamiento al mundo laboral. Él se desempeñó en Catastro municipal. Ambos estudiarán Arquitectura en La Plata: “Nos vamos con una base increíble”, afirmó Sonia al valorar lo aprendido.