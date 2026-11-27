Alumnos de la Escuela Técnica desarrollaron seis proyectos arquitectónicos
Las propuestas combinan viviendas y locales comerciales y demandaron un año de trabajo. Dos de los futuros egresados continuarán su formación en La Plata.
Alumnos de la Escuela Técnica de Bragado desarrollaron seis proyectos arquitectónicos de edificios que combinan viviendas y locales comerciales. Trabajaron sobre un terreno específico y con pautas comunes, como parte de su formación.
Emanuel Mazzina y Sonia Mazzini explicaron que la tarea demandó todo el año y se centró en el diseño y la estructura. Aunque las propuestas tienen un desarrollo avanzado, aclararon que aún resta completar la documentación para llevarlas a obra.
Los estudiantes destacaron las prácticas profesionalizantes como un acercamiento al mundo laboral. Él se desempeñó en Catastro municipal. Ambos estudiarán Arquitectura en La Plata: “Nos vamos con una base increíble”, afirmó Sonia al valorar lo aprendido.
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