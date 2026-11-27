Habrá puestos de recepción en La Anónima, Día y Luna. Los jóvenes repartirán las donaciones entre familias de distintos barrios.

27/11/2026

El CAS juvenil de Bragado prepara una nueva edición de su colecta navideña para acompañar a familias que atraviesan dificultades económicas. Su presidenta, Valentina Iberna, convocó a los vecinos a colaborar con alimentos para las fiestas.

La recepción comenzará la próxima semana en los supermercados La Anónima, Día y Luna. Los integrantes de la entidad estarán por la mañana y por la tarde para recibir donaciones y explicar a los vecinos el destino de cada aporte.

Para armar las bolsas se solicitan pan dulce, budín, garrapiñada, confites y turrón. La intención es llegar a la mayor cantidad posible de hogares: en la edición anterior, la organización preparó más de 70 bolsas con ayuda de la comunidad.

Como parte de la iniciativa, los jóvenes recorren los barrios en caravana junto a Papá Noel para distribuir lo recolectado. Iberna destacó la alegría de chicos y adultos al recibir la ayuda y el objetivo de que cada familia tenga productos para compartir en Navidad.