El funcionario explicó los objetivos del sendero de especies nativas y anticipó las próximas intervenciones. También pidió colaboración vecinal para cuidar los ejemplares.

27/11/2026

Nicolás Fernández, del área de Desarrollo Ambiental de Bragado, destacó la participación de estudiantes secundarios en las plantaciones de la reserva de la laguna. Explicó que el proyecto busca recrear paisajes originales de la región y ampliar las propuestas educativas.

El funcionario señaló que los alumnos armaron grupos de especies nativas de la Pampa y el Espinal a lo largo de un sendero. Valoró la predisposición de docentes y estudiantes y adelantó que continuarán vinculados al cuidado de los ejemplares.

Fernández anticipó que la segunda etapa incluirá pórticos de ingreso, cartelería con información sobre las plantas y mobiliario de descanso. Sostuvo que la intención es que los visitantes conozcan y valoren la flora local.

También informó que este año se colocaron cerca de 300 ejemplares en distintos espacios públicos. Remarcó que la forestación requiere un mantenimiento constante y convocó a los vecinos a colaborar con el riego y la protección de los árboles.