La convocatoria estará abierta a toda la comunidad. La deportista también cuestionó la caída del respaldo estatal al alto rendimiento.

27/11/2026

Nadia Báez, medallista paralímpica con cinco participaciones en los Juegos, brindará mañana una clínica de natación en Bragado. La propuesta busca acercar herramientas a deportistas y profesores, con una convocatoria abierta a la región.

La visita nació del contacto que establecieron Camila Ochoa y su entrenador, Cristian Quesada, para mejorar la preparación de la nadadora local. El profesor destacó la predisposición de Báez y la decisión de compartir sus conocimientos.

El encuentro comenzará a las 15 con una charla sobre la trayectoria de la invitada, quien también es psicóloga y madre. Luego habrá actividades en el agua para trabajar técnicas de nado. Profesores de otras localidades ya manifestaron interés en asistir.

Báez también advirtió sobre el retroceso del apoyo estatal. Señaló que, desde los Juegos de París, las becas perdieron valor y disminuyeron tanto su cantidad como sus montos. A la reducción de viajes se suma otro obstáculo: ahora les piden a los atletas que los paguen.