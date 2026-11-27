Eliana relató que, al comunicarse con la guardia del Hospital San Luis por los fuertes dolores que sufría su padre, recibió una respuesta inadecuada y le cortaron la llamada. Aclaró que su reclamo apunta a la conducta de un trabajador en particular y destacó la atención recibida posteriormente por los profesionales médicos.

27/11/2026

Eliana hizo público un reclamo en redes sociales por el trato que recibió al comunicarse con la guardia del Hospital Municipal San Luis para solicitar asistencia para su padre, quien atraviesa un delicado cuadro de salud, con leucemia y antecedentes de dos ACV isquémicos.

Según relató, el episodio ocurrió el miércoles por la noche, cuando llamó al 107 debido a los intensos dolores que sufría su padre, quien permanece con internación domiciliaria. Al ser atendida por un camillero identificado como Nelson, explicó la situación y solicitó poder hablar con un médico para evaluar la posibilidad de recibir asistencia en el domicilio.

Sin embargo, aseguró que el trabajador le respondió que se trataba de una guardia y, luego de reiterarle esa explicación, interrumpió la comunicación sin ofrecerle una alternativa ni derivarla con un profesional.

Ante lo sucedido, Eliana se comunicó con el director del hospital, Pablo Corniglia, para transmitirle lo ocurrido. Posteriormente volvió a llamar al 107 y, unos 15 minutos después, el médico Jonathan Ruiz se presentó en su domicilio y atendió a su padre, una intervención que destacó positivamente.

La mujer aclaró que su denuncia no está dirigida contra el sistema de salud ni contra el conjunto del personal del hospital, sino específicamente contra la actitud del camillero. También señaló que, según su experiencia familiar, ya habían atravesado situaciones similares con el mismo trabajador durante anteriores visitas al centro de salud.

Finalmente, remarcó que su intención no es perjudicar laboralmente a nadie, sino visibilizar la importancia del buen trato hacia quienes concurren o solicitan asistencia médica en momentos de vulnerabilidad. Además, expresó su agradecimiento al médico Ruiz, al director del hospital y al personal de enfermería por la atención brindada a su padre.