Vanina Ferrero adelantó jornadas soleadas durante el fin de semana y explicó que el paso de un frente frío el martes podría modificar el panorama.

27/11/2026

La meteoróloga Vanina Ferrero, de la Estación Meteorológica Junín, anticipó un fin de semana soleado y con temperaturas superiores a los 30 grados en la región. El calor se mantendrá al menos hasta el lunes, con condiciones propicias para actividades al aire libre.

Para el comienzo de la semana, algunos modelos prevén máximas de entre 34 y 35 grados. La especialista señaló que el ascenso será progresivo y que el cierre de noviembre tendrá características propias del verano.

El martes podría marcar un cambio con el paso de un frente frío. Su horario de llegada será decisivo: si ingresa temprano, limitará el aumento de la temperatura; si se demora, la jornada todavía podría registrar valores elevados.

Ferrero pidió cautela antes de hablar de una ola de calor. Explicó que esa definición requiere que las mínimas y las máximas superen determinados umbrales durante tres días consecutivos, una combinación que deberá verificarse una vez transcurrido el período.